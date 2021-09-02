Азиатские индексы - 02-09-21

ТОКИО, 2 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.33% и составил 28543.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1983.57 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.84% и составил 3597.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.24% и составил 26090.43 пункта.