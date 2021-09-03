Цены на цветные металлы - 02-09-21

ЛОНДОН, 3 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.54% и составила 2705.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.47% и составила 9354.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.59% и составила 2288.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.77% и составила 19318.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.36% и составила 33533.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.08% и составила 2996.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.30% и составила 44203.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50840.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.