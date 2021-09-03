Аршак Карапетян принял прибывших в Армению для переговоров военных специалистов МО РФ

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 2 сентября принял делегацию военных специалистов Министерства обороны России, прибывшую в Армению для участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», в МО Армении сообщили, что руководитель российской делегации генерал-майор Валерий Жилан сообщил министру направления предстоящих работ и их объём, и наметил вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества и подлежащие обсуждению.

На встрече Аршак Карапетян обратился к вопросам, имеющим для армянской стороны особо важное значение.