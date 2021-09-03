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Ереванский Русский театр начнет новый сезон комедией Мольера «Проделки Скапена»

Ереванский Русский театр начнет новый сезон комедией Мольера «Проделки Скапена»

Открытие нового сезона Русского драматического театра имени К. Станиславского состоится 4 сентября комедией Мольера «Проделки Скапена» в постановке художественного руководителя театра Карена Нерсисяна.

Как сообщает «Арменпресс», премьера спектакля состоялась 28 мая 2021 года.

В репертуаре сентября будут : «Гардения» Эльжбеты Хованец, «Люди. Звери. Обстоятельства» Д. Нигро, «Храбрый Назар» О. Туманяна, «Смешанные эмоции» Р. Баера,  и ряд других любимых пьес.

В октябре зрителям будет представлен новый спектакль по пьесе современного японского драматурга Коки Митани - «Академия смеха» (постановка художественного руководителя театра Карена Нерсисяна). В спектакле играют заслуженный артист РА Арман Казарян и Манвел Хачатрян. Художественное оформление Аллы Николаевой (Москва).

В этом сезоне предпочтение будет отдано русской классике. В планах художественного руководителя театра «Вишневый сад» (по пьесе А. Чехова) и «Женитьба Бальзаминова» (по пьесе А. Островского). Постановочные работы будут завершены в 2022 году.

Не останутся без внимания и малыши. В детском игровом репертуаре также ожидаются дополнения. Детям будут представлены два спектакля, один из которых - сказка «Маугли» (постановщик Нора Григорян).

В первой половине октября на сцене Русского драматического театра им. Станиславского с гастролями выступят Молодежный театр Волгограда и Ванадзорский театр им. Абеляна. 

Вечер, посвященный памяти народного артиста РА Александра Григоряна, многолетнего художественного руководителя театра состоится в ноябре. В этом году А. Григоряну исполнилось бы 85 лет.

В новом театральном сезоне Русский драматический театр примет участие и в фестивалях: в Бресте (Беларусь) - «Белая Вежа», в Саранске «Соотечественники», в фестивале «Театральный Лори», в Санкт-Петербурге «Встречи в России». Ведутся переговоры и с организаторами других международных фестивалей.


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