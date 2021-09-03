Договоренности по урегулированию карабахского вопроса успешно реализуются: Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем выступлении на встрече с участниками образовательного марафона обратился к усилиям России и президента Владимира Путина по прекращению войны на Южном Кавказе в 2020 году.

«Говоря о прошлом годе, мы не можем не говорить о наших усилиях, в первую очередь об усилиях нашего президента по прекращению военных действий на Южном Кавказе и достижению договоренностей по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Они сейчас успешно реализуются с привлечением нашего министерства, Министерства обороны, а также с участием нашего экономического блока, который обеспечивает переговоры по разблокированию всех коммуникаций и экономических связей в этом регионе» - заявил Лавров.