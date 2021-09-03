При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радио RNZ.

Ранее полиция страны заявила, что подозреваемый в нападении был застрелен правоохранителями и скончался от ран. Сообщалось о четырех раненых.

Газета New Zealand Herald сообщает, что речь идет о ножевых и огнестрельных ранениях.

Видеозаписи в социальных сетях свидетельствуют, что посетители предупреждали друг друга о "человеке с ножом", после чего в супермаркете раздались выстрелы, пишет издание.

Мотивы нападавшего неизвестны.