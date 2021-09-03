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Газоснабжение города Ноемберян и села Довех временно будет прекращено

Газоснабжение города Ноемберян и села Довех временно будет прекращено

С целью проведения плановых работ 6 сентября с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа  потребителям города Ноемберян, села Довех Тавушской области и прилегающих общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения» с просьбой соблюдать правила безопасности.


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