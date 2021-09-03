В Баку продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения
13:48, 3 Сентябрь, 2021
В Баку продолжаются совместные военные учения SAT турецких и азербайджанских военнослужащих.
Как сообщает «Арменпресс», об этом стало известно из заявления Минобороны Азербайджана. Помимо огневых тренировок, во время учений выполняются и тренировки по физической подготовке. Учения направлены на повышение квалификации командиров по управлению подразделениями.
Учения завершатся 12 сентября.
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