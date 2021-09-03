В Баку продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения

В Баку продолжаются совместные военные учения SAT турецких и азербайджанских военнослужащих.

Как сообщает «Арменпресс», об этом стало известно из заявления Минобороны Азербайджана. Помимо огневых тренировок, во время учений выполняются и тренировки по физической подготовке. Учения направлены на повышение квалификации командиров по управлению подразделениями.

Учения завершатся 12 сентября.