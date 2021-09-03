Рустам Мурадов посетил арестованного азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов в Степанакерте посетил военнослужащего ВС Азербайджана Джамиля Бабаева, который был обнаружен в Мартакерте. Об этом «Арменпресс» сообщает со ссылкой на Telegram канале российских миротворцев. Рустам Мурадов ознакомился с состоянием своего здоровья.

«По просьбе Бабаева ему будет предоставлена возможность связаться с родными и с членами семьи», - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Арцаха сообщала, что военнослужащий ВС Азербайджана Джамиль Бабаев был обнаружен в одном из домов в Мартакерте и был доставлен в Службу национальной безопасности Арцаха. По факту незаконного пересечения государственной границы Арцаха с угрозой убийства несовершеннолетних жителей указанной квартиры возбуждено уголовное дело. Следственный комитет Арцаха принял дело к рассмотрению. Азербайджанский военнослужащий арестован.