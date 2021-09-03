Правительственный сайт РФ использовал термин «Республика Нагорный Карабах»
На сайте единой информационной системы правительства России был использован термин «Республика Нагорный Карабах».
Как передает «Арменпресс», в разделе закупок на сайте была опубликована заявка Министерства обороны России на организацию и оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных поселков в Нагорном Карабахе.
В опубликованной заявке есть следующая формулировка:
«За организацию, оказание услуг комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных поселков, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах …»
На сайте заявка была опубликована 13 августа 2021 года.
Общая стоимость заявки - 151 млн 414 000 88 рублей.
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