Правительственный сайт РФ использовал термин «Республика Нагорный Карабах»

На сайте единой информационной системы правительства России был использован термин «Республика Нагорный Карабах».

Как передает «Арменпресс», в разделе закупок на сайте была опубликована заявка Министерства обороны России на организацию и оказание услуг по комплексному обслуживанию казарменно-жилищного фонда военных поселков в Нагорном Карабахе.

В опубликованной заявке есть следующая формулировка:

«За организацию, оказание услуг комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных поселков, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах …»

На сайте заявка была опубликована 13 августа 2021 года.

Общая стоимость заявки - 151 млн 414 000 88 рублей.