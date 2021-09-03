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В 13 км на северо-восток от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение силой в 4-5 баллов

В 13 км на северо-восток от села Бавра Ширакской области произошло землетрясение силой в 4-5 баллов

3-го сентября в 14:29 по местному времени (10:29 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА на границе Грузия-Армения в 13 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 41.18  северной широты и 43.94⁰ восточной долготы, с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 3.3.

Как передает «Арменпресс», в эпицентре сила подземных толчков составила 4-5 баллов.

Землетрясение на территории Армении силой в 3 балла ощущалось в селах Сарагюх, Зуйгахбюр, Амасия, Ашоцк, Тавшут, Бавра Ширакской области и Ширакамут Лорийской области.


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