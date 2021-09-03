Курц и Меркель обсудили общие подходы в отношении Афганистана

Канцлер Австрии Себастьян Курц обсудил с коллегой из ФРГ Ангелой Меркель совместные действия Евросоюза в отношении Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом пишет "Парламентская газета".

Он заявил о необходимости выработки общего подхода к решению миграционной проблемы в республике.

Курц рассказал, что на эти цели Австрия выделила 18 миллионов евро. Канцлер рассчитывает на помощь соседних с Афганистаном стран.

"В то же время мы, как Европа, должны должным образом защищать наши внешние границы и совместно, единой силой, бороться с нелегальной миграцией", – заявил Курц.

Меркель в свою очередь отметила, что ФРГ ведет переговоры с европейскими партнерами, чтобы установить регулярные контакты с Кабулом.

"Талибан"* установил контроль почти над всей территорией Афганистана. Единственной неподконтрольной провинцией для талибов остается Панджшер.

Ранее радио Sputnik сообщало, что афганский посол раскрыл подробности бегства экс-президента Гани из страны.