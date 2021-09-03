Вход на территорию Историко-культурного музея-заповедника «Гарни» будет временно закрыт

Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников распространила сообщение, что 4 сентября Историко-культурный музей-заповедник «Гарни» временно будет закрыт для посетителей.

«4 сентября с 13: 00 до 22:00 в связи с намеченным мероприятием Историко-культурный музей-заповедник «Гарни» будет закрыт», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении службы.