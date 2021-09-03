Вход на территорию Историко-культурного музея-заповедника «Гарни» будет временно закрыт
15:54, 3 Сентябрь, 2021
Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников распространила сообщение, что 4 сентября Историко-культурный музей-заповедник «Гарни» временно будет закрыт для посетителей.
«4 сентября с 13: 00 до 22:00 в связи с намеченным мероприятием Историко-культурный музей-заповедник «Гарни» будет закрыт», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении службы.
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