Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора не видит оснований для снижения эффективности своей вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" против штамма коронавируса "дельта", сообщила "Интерфаксу" заместитель генерального директора учреждения Татьяна Непомнящих, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Сейчас мы проводим исследования по двум направлениям. В рамках первого направления отслеживается генетическая изменчивость вируса, в том числе поэтому проводится масштабное секвенирование изолятов, выделенных в России. На данный момент мы видим, что в выбранных консервативных районах вируса значимых замен практически нет, и, таким образом, нет и предпосылок, чтобы наша вакцина работала хуже", - сказала Непомнящих в кулуарах ВЭФ-2021.

Так она ответила на вопрос, снижается ли эффективность "ЭпиВакКороны" к "дельта"-штамму, учитывая, что, согласно проведенным исследованиям, эффективность "Спутника V", а также иностранных вакцин к нему ниже, чем к другим штаммам.

""ЭпиВакКорона" изначально разрабатывалась с идеей - взять консервативные фрагменты вирусного белка S, которые в то же время важны в жизненном цикле вируса: такие участки остаются практически неизменными, а если в них и возникают те или иные мутации, то вирус не сможет дальше с ними существовать", - подчеркнула она.

В рамках второго направления проводится полный цикл вирусологических исследований, добавила Непомнящих. "Он достаточно длительный и включает работы с животными моделями коронавирусной инфекции. Цикл вирусологических исследований варианта "дельта" еще не завершен", - сказала замглавы "Вектора".

По данным Минздрава РФ, эффективность "Спутника V" против варианта коронавируса "дельта" составила 83,1%, в то время как вакцина компании Pfizer - лишь 42%, исходя из результатов исследования MayoClinic, представленном в базе препринтов.

Вакцина "ЭпиВакКорона" - пептидная вакцина, разработанная в центре "Вектор" для профилактики COVID-19, используется в массовой вакцинации в РФ, которая началась 18 января.