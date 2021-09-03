В Ереване отметят 874-летие Москвы: состоится множество различных мероприятий

По инициативе Культурно-делового центра «Дом Москвы» по случаю 874-летия Москвы, в Ереване и в регионах Армении состоятся образовательные, культурные, общественные и спортивные мероприятия.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами 3 сентября генеральный директор центра "Дом Москвы" Ваграм Карапетян сказал, что торжества начались еще 1 сентября в Тавушской области, в Иджеване — школе №5 передали художественную литературу. Планируется передать учебную литературу и другим школам региона.

«Мы открыли три русских центра: в Ереване, в Армавире и третий - в Ванадзоре. В ближайшее время мы откроем центры в Тавушской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях. Мероприятия будут проводиться также и в русских центрах», - сказал Карапетян, подчеркнув, что одним из важнейших мероприятий, посвященных празднику, является организуемый 4 сентября в Концертном зале Арама Хачатуряна концерт, в рамках которого выступят популярные певцы Армении и России. Они исполнят известные песни композитора Арно Бабаджаняна. Концерт «7 песен о Москве» будет сопровождать Национальный филармонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна.

«Это будет символический вечер, так как в этом году мы отмечаем 100-летие Бабаджаняна — человека, написавшего семь песен о Москве», - сказал Карапетян.

По его словам, одной из значимых инициатив Дня Москвы является программа «Северное сияние — дни российского кино в Армении». Планируется, что дни кино будут каждый месяц. На показ каждого фильма в Армению прибудут известные российские кинематографисты. Целью программы является укрепление связей между двумя странами в области кинопроизводства, создание совместной рабочей площадки.

Первым будет показан фильм режиссера Андрея Богатырева «Красный призрак». Соавторы сценария - Вячеслав Шихалев, Павел Абраменков, Армен Ватян и Андрей Богатырев. В Армению прибудет главный продюсер фильма, основатель и генеральный директор кинокомпании "Росфильм" Татьяна Воронецкая.

По случаю праздника проводятся шахматные турниры — при сотрудничестве Академии шахмат Армении и Московской шахматной федерации. Каждый год проводятся и турниры по шашкам — с Федерацией шашек Армении.

«Вот уже 2 года мы проводим шахматный турнир в рамках Дня Москвы. Такие мероприятия очень желательны. Шахматисты двух стран могут играть и узнавать друг друга. И примечательно, что такие турниры еще больше укрепляют партнерство между нашими странами», - сказал Смбат Лпутян, учредитель и президент Академии шахмат Армении.

В 2021 году Дом Москвы впервые вручил именную стипендию студентке Виктории Арутюнян (специальность - русская литература) к 874-летию Москвы. Стипендия будет присуждаться ежегодно по случаю Дня Москвы одному из лучших студентов за популяризацию русского языка.

Своим выступлением интересной сделала встречу с журналистами победительница Всероссийского конкурса молодых талантов «Синяя птица» Юлия Малинова, которая примет участие в концерте, посвященном столице России.

Все мероприятия проводятся по инициативе Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Государственного унитарного предприятия «Московский центр международного сотрудничества», при поддержке посольства России в Армении и мэрии Еревана.