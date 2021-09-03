В МИД Арцаха установлена мемориальная доска погибшего в ходе войны Ерванду Гаджияну

В министерстве иностранных дел Республики Арцах 3 сентября состоялось открытие памятной мемориальной доски начальнику Управления диаспоры МИД Ерванду Гаджияну, погибшему в ходе третьей Арцахской войны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в своем выступлении министр иностранных дел Давид Бабаян отметил, что Ерванда Гаджияна в Арцахе знают как истинного патриота, скромного человека, который на высоком профессиональном уровне исполнял свои служебные обязанности, жил заботами и проблемами Родины.

Министр пожелал стойкости и терпения родным и близким Ерванда Гаджияна и отметил, что память о патриотах Родины навсегда останется в сердцах соотечественников.