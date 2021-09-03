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В Гадрутском районе были найдены останки еще одного армянского военнослужащего

В Гадрутском районе были найдены останки еще одного армянского военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных в Гадрутском районе, 3 сентября Арцахский спасательный отряд обнаружил и эвакуировал останки 1 армянского военнослужащего. 

Как  передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

«Его личность будет идентифицирована после судебно-медицинской экспертизы в Армении», - говорится в сообщении. 

В ходе поисков, начатых сразу после Арцахской войны в 2020 году, на сегодняшний день на утерянных территориях Арцаха было обнаружено 1655 останков — в том числе и  гражданских лиц.

 


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