Анонс мероприятий на 4 августа
18:20, Сентябрь 03, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
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- 12:50 Представитель талибов в Катаре встретился с дипломатами Пакистана и Германии
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- 12:25 США возобновили программы гуманитарной помощи в Афганистане. WSJ
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- 11:50 Блинкен подтвердил приверженностьсодействиюво всеобъемлющем урегулировании конфликта НК
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- 11:30 COVID-19: в Армении подтвержден 621 новый случай, 12 человек скончались
- 11:25 Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поздравил с Днем сотрудника МЧС
- 11:19 Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах
- 11:02 Европейские индексы - 03-09-21
- 11:00 Американские индексы - 03-09-21
16:41, 28.08.2021
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14:26, 28.08.2021
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12:57, 29.08.2021
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15:57, 28.08.2021
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