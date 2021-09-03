Армения нуждается в серьезной поддержке международных партнеров в вопросе освобождения военнопленных: министр юстиции

Армения нуждается в серьезной поддержке международных партнеров и усилении давления на Баку для обеспечения скорейшего освобождения и возвращения на родину удерживаемых в Азербайджане военнопленных и гражданских лиц. Как сообщает Арменпресс, об этом встрече с руководителем делегации Международного Комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо сказал министр юстиции Армении Карен Андреасян.

Министр высоко оценил миссию МККК, представители которой во время и после 44-дневной войны посещали военнопленных и удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц и обеспечивали их связь со своими семьями. Он выразил глубокую озабоченность в связи с бесчеловечным обращением азербайджанской стороны к пленным.

Глава делегации МККК представил министру деятельность Комитета в послевоенный период и коснулся вопросов, представляющих взаимный интерес.

По просьбе гостя, в числе прочих вопросов, Андреасян коснулся инициированных министерством юстиции повестки реформ, особо выделив программу по оздоровлению уголовно-исполнительной сферы, направленной не только на защиту лиц, содержащихся в УИУ, но и улучшение системы управления.

Собеседники подчеркнули готовность к углублению сотрудничества между двумя структурами.