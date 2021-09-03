Тигран Хачатрян принял посла Великобритании в Армении Джона Галлахера

3 сентября министр финансов Республики Армения Тигран Хачатрян принял Чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джона Галлахера.

«В ходе встречи стороны обсудили программу правительства Армении на 2021-2026 годы, особенности внешнего долга и управляемость долгом РА, а также внедрение системы управления общественными финансами и стратегию реформирования. Особо было подчеркнуто, что в настоящее время Армения делает все возможное для создания благоприятной, предсказуемой и стабильной среды для иностранных инвесторов», - передает Арменпресс со ссылкой на распространенное сообщение Минфина.

Поздравив министра с назначением и пожелав плодотворной работы на новом посту, посол сказал, что Великобритания внимательно следит за реформами, проводимыми правительством Армении, и высоко оценивает их.

В свою очередь, министр пожелал послу плодотворной работы во имя развития дружеских отношений между двумя странами. Касаясь отраслевого сотрудничества, министр Хачатрян особо отметил постоянную поддержку британского правительства в формировании институциональной среды в Армении, а также возможность обмена опытом в области управления общественными финансами.

В ходе встречи стороны подчеркнули возможности расширения сотрудничества, а также достигли договоренности о продолжении диалога по вопросам повестки дня.