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Прибывший из Ирана грузовик перевернулся и упал в ущелье. Водитель скончался

Прибывший из Ирана грузовик перевернулся и упал в ущелье. Водитель скончался

3 сентября около 12:30 часов, грузовик IVECO (водитель -  гражданин  Ирана), совершив поворот на 365-м километре межгосударственной автомобильной дороги Ереван-Мегри, съехал с проезжей части и врезался в ограждение левой стороны дороги.  Грузовик перевернулся и  скатился в ущелье у дороги примерно на  200 метров. 

Водитель скончался на месте в  результате телесных повреждений.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, в Сюникском областном следственном управлении Следственного комитета Республики Армения готовятся материалы по факту происшествия.

 


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