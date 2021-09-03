Соглашение о едином рынке газа в ЕАЭС может быть подписано в 2022 году

Соглашение о едином газовом рынке Евразийского экономического союза может быть подписано в 2022 году.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила помощник председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

«В рамках общего рынка газа будет обеспечена возможность покупать этот энергоресурс на бирже. Для этого будет принят порядок биржевых торгов газом, который сегодня уже разрабатывается совместно с правительствами стран-участниц и национальными биржами ", - сказала Малкина.

Ранее сообщалось, что страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.