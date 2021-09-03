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С 3 сентября КПП на армяно-грузинской границе будут работать в 12-часовом режиме

С 3 сентября КПП на армяно-грузинской границе будут работать в 12-часовом режиме

Контрольно-пропускные пункты на армяно-грузинской границе с 3 сентября будут открыты с 10:00 до 22:00 часов. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Грузии. 

"Сообщаем также, что дети до 6 лет, въезжающие в Республику Армения с 6 сентября, освобождаются от обязательного прохождения теста PCR», - говорится в сообщении.

 


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