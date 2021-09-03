МО РФ опровергло заявление МО Азербайджана

Дислоцированный в зоне нагорно-карабахского конфликта российский миротворческий контингент за прошедшие сутки не обнаружил нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на ежедневный информационный бюллетень Минобороны РФ. Таким образом, Минобороны России опровергает заявление Минобороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны Республики Арцах вели огонь в направлении Шуши.

«На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Российскими миротворцами проведено патрулирование по трем маршрутам в Аскеранском, Мартунинском и Мардакертском районах.

Российскими миротворческими подразделениями обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуши – Красный базар – Каджар и одной в обратном направлении», - говорится в бюллетени.

Напомним, что министерство обороны Азербайджана заявило, что якобы 3 сентября с 01:00 до 02:15 армянская сторона вела огонь по одной из позиций, расположенных в Шуши, и после ответных действий, понеся потери, отступила. Министерство обороны Республики Арцах заявило, что это дезинформация, и подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и прибегают к ответным действиям только для предотвращения провокаций противника.