Министр обороны Армении принял посла Королевства Нидерландов
21:57, 3 Сентябрь, 2021
Министр обороны Армении Аршак Карапетян 3 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Республике Армения Нико Схермерса.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в начале встречи посол Схермерс поздравил Аршака Карапетяна со вступлением в должность министра обороны. По просьбе посла министр обороны представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Собеседники обменялись мнениями о региональной и международной обстановке безопасности, возможностях сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.
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