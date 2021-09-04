Цены на цветные металлы - 03-09-21

ЛОНДОН, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.07% и составила 2703.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.19% и составила 9372.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.09% и составила 2290.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.65% и составила 19444.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.44% и составила 33050.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.02% и составила 2996.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44203.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50840.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.