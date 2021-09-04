Европейские индексы - 03-09-21

МОСКВА, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.37% и составил 15781.20 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.08% и составил 6689.99 пункта, британский FTSE снизился на 0.36% и составил 7138.35 пункта, а российский RTSI вырос на 0.44% и составил 1734.16 пункта.