Армине Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах

4 сентября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Армине Гариевна Григорян освобождена с должности советника президента Республики Арцах по собственному заявлению.

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.