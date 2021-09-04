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COVID-19: в Армении подтвержден 621 новый случай, 12 человек скончались

COVID-19: в Армении подтвержден 621 новый случай, 12 человек скончались

4 сентября в 11:00 в Армении подтвержден 621 новый случай заболевания коронавирусом, 522 человека выздоровели,  12 человек скончались.

За один день было проведено 6664 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 567 094. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом подтверждено 244 602 случая заболевания коронавирусом, по результатам   которых 228 736 случаев излечения и 4904 - смерти. На данный момент лечение от коронавирусапроходят9800 пациентов. 

В общей сложности было зарегистрировано 1162 случая смерти, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания.

 


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