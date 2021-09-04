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В Сербии арестован разыскиваемый со стороны РА вице-главамиссии Северной Македонии при ОБСЕ

В Сербии арестован разыскиваемый со стороны РА вице-главамиссии Северной Македонии при ОБСЕ

На основании объявленного властями Армении международного розыска,  сербские правоохранительные органы арестовали заместителя главы миссии Северной Македонии при ОБСЕ Миле Миленковски. По данным правоохранительных органов Армении, в 2018 году три дипломата из Северной Македонии во главе с Миленковски вывезли из Армении  представителяпрежней власти, обвиненного в хищении крупных сумм.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Alsat-M. 

Миленковски был арестован 27 августа при переходе через пограничный переход "Прешево" для въезда на территорию Северной Македонии. Это подтвердили в МИД Сербии.

 


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