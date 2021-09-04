США возобновили программы гуманитарной помощи в Афганистане. WSJ

США возобновили финансирование гуманитарной помощи Афганистану.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.

По его словам, Агентство по международному развитию США (USAID) направило на эти цели порядка $260 млн, которые были выделены ранее и заморожены в связи с приходом к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".

Средства США будут использованы для обеспечения афганцев необходимыми лекарствами и материалами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен продолжить оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана 30 августа, положив конец эвакуации гражданского населения из Кабула, а также боевым действиям в стране после террористических атак 11 сентября 2001 года.