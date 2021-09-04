Никаких документов для участия в выборах в Совет старейшин Гюмри не предъявлено

Партии и блоки не спешат представлять заявки о своем участии в выборах в Совет старейшин Гюмри.

Как передает Арменпресс, крайний срок выдвижения кандидатур на выборы в Совет старейшин Гюмри начался 2 сентября, однако до сих пор территориальная избирательная комиссия не получила никаких документов.

Выборы в Совет старейшин в Гюмри пройдут по пропорциональной системе.

Выборы в Совет старейшин в Гюмри будет координировать 31-я территориальная избирательная комиссия. В городе будет 82 избирательных участка.

«Идет уже третий день, но на данный момент мы не получили никаких документов, никто не проявил заинтересованности. По части заявления обратился только один гражданин, который не смог скачать с сайта, на данный момент эта проблема решена», - сказал в беседе с Арменпресс председатель ТИК №31 Тигран Казарян, добавив, что срок выдвижения кандидатур установлен до 18:00 часов 12 сентября, после чего начнется процесс регистрации.

Избирательная кампания начнется 22 сентября и закончится 15 октября включительно.