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Представитель талибов в Катаре встретился с дипломатами Пакистана и Германии

Представитель талибов в Катаре встретился с дипломатами Пакистана и Германии

Представитель радикального афганского движения "Талибан"  Шер Мохаммад Аббас Станикзай провел в последние два дня встречи с иностранными дипломатами в Катаре.

Как передает  Арменпресс со ссылкой на ТАСС, представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин сообщил в своем микроблоге в Twitter, что Станикзай  встретился с послом Пакистана и представителем Германии, обсудив вопросы, связанные с ситуацией в Афганистане.

 «Шер Мохаммад Аббас Станикзай, заместитель директора политического департамента, и его делегация встретились с послом Пакистана в Катаре. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, гуманитарную помощь и двусторонние отношения», - написал Шахин. По его словам, стороны обсудили передвижение людей через пункты пропуска через границу двух стран.

Шахин отметил, что встретился также с представителем Германии в Афганистане Маркусом Потцелем. Стороны обсудили текущую ситуацию, вопросы, связанные с открытием аэропорта и экономическим развитием.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.


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