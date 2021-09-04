COVID-19:в России за день выявили 18780 новых случаев

4 сентября в России подтверждено 18780 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 18737 человек, зарегистрировано 796 случаев смерти.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, всего подтверждено 6 993 954 случая заболевания коронавирусом, 6 255 475 человек вылечились, а 186 407 - умерли.

На данный момент курс лечения от коронавирусной болезни проходят 552072 пациента.

За один день в Москве коронавирус диагностировали у 1549 граждан, 55 человек умерли, 1356 человек выздоровели.