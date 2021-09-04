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COVID-19:в России за день выявили 18780 новых случаев

COVID-19:в России за день выявили 18780 новых случаев

4 сентября в России подтверждено 18780 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 18737 человек, зарегистрировано 796 случаев смерти.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, всего подтверждено 6 993 954 случая заболевания коронавирусом, 6 255 475 человек вылечились, а 186 407 -  умерли. 

На данный момент курс лечения от коронавирусной болезни проходят 552072 пациента.

За один день в Москве коронавирус диагностировали у 1549 граждан, 55 человек умерли, 1356 человек выздоровели.


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