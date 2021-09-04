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За сутки в Грузии от коронавируса умерли 83 человека

За сутки в Грузии от коронавируса умерли 83 человека

По состоянию на 4 сентября,  в Грузии зарегистрировано 2684 новых случая заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 562 627 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 2695 пациентов. От болезни в стране умерли  83 человека, в результате чего общее число случаев смерти достигло 7732.

 


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