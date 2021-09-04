За сутки в Грузии от коронавируса умерли 83 человека

По состоянию на 4 сентября, в Грузии зарегистрировано 2684 новых случая заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 562 627 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли 2695 пациентов. От болезни в стране умерли 83 человека, в результате чего общее число случаев смерти достигло 7732.