Миротворцы РФ обеспечили безопасность работ по восстановлению мобильной связи и Интернет в НК
14:41, 4 Сентябрь, 2021
Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное восстановление вышки сотовой связи для обеспечения около 5 тыс. жителей отдаленных районов Нагорного Карабаха качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом.
Как передает Арменпресс, заявление об этом распространило Минобороны РФ.
В Мардакертском районе вблизи линии разграничения сторон сотрудники телекоммуникационных сетей под контролем российских миротворцев провели ремонтно-восстановительные работы на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи и замену ретрансляционного оборудования
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