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Нарек Овакимян— заместитель директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК

Нарек Овакимян— заместитель директора Департамента функционирования внутренних рынков ЕЭК

Нарек Овакимян назначен заместителем директора Департамента   функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии. 

Об этом Арменпресс стало известно  со страницы ЕЭК в Facebook.

Нарек Патваканович Овакимян родился 18 декабря 1988 года в Ереване (Республика Армения).

В 2010 году окончил Ереванский государственный университет, получив степень бакалавра экономики.В 2018 году – Масариков университет в Брно (Чехия), получив степень магистра финансов.

С 2019 года – аспирант факультета агробизнеса и экономики Национального аграрного университета Армении.

2013-2015 гг. Он занимал различные должности в ЗАО «Международная энергетическая корпорация».

С декабря 2018 года по март 2019 года ˗ руководитель проекта «Внедрение аграрного страхования в РА» (г. Ереван).

С марта 2019 года по февраль 2020 года ˗ заместитель исполнительного директора Национального агентства аграрного страхования (г. Ереван).

С марта 2020 года по март 2021 года являлся помощником министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

С 1 сентября 2021 года назначен заместителем директора департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии.


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