Компаниям Twitter, Telegram и Facebook грозят большие штрафы за запрещенныйконтент

Твиттеру грозит штраф в 16 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в 422 Мировом судебном участке Таганского района сообщается, что соответствующие протоколы об административных правонарушениях еще будут обсуждаться.

Суд заявил, что Facebook также грозит штраф в размере 40 миллионов рублей за то, что он не удалил запрещенный контент.

Telegram также может получить штраф в размере 16 млн рублей за отказ в удалении запрещенного контента.