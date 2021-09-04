Полиция сообщает о раскрытии убийства в Шенгавите

Полиция Республики Армения сообщает о раскрытии убийства в Шенгавите.

АРМЕНПРЕСС представляет сообщение, распространенное полицией РА.

«4 сентября в 02:55 часов женщина сообщила в полицию, что на ее дом в Неркин-Шенгавите совершено нападение с применением оружия. Оперативная группа полиции немедленно выехала на место происшествия. Через несколько минут от той же женщины поступил второй звонок. Она сообщила, что перед домом лежит тело ее брата.

Полиция обнаружила на месте труп 45-летнего Самвела Варданяна.

Приняв неотложные меры, полиция выяснила, что в тот же день, в 2.45 часов, в С.Варданяна дважды выстрелил 26-летний житель того же района. В результате принятых мер он был найден и доставлен в Шенгавитское отделение полиции по подозрению.

На месте происшествия было обнаружено орудие преступления - огнестрельное оружие Winchester, а на крыше дома был обнаружен пистолет Макарова.

Назначены необходимые экспертизы.

Ведется расследование».

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.