Армен Саркисян выразил соболезнование в связи с кончиной Александра Топчяна

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил соболезнования в связи с кончиной Александра Топчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

«С глубокой печалью узнал о смерти Александра Топчяна, переводчика, литературного критика, лауреата Премии Президента РА, лауреата премии«Мовсес Хоренаци». Александр Топчян своей жизнью, творческой деятельностью был представителем нескольких поколений литературы и литературы, развивая высокий литературный и художественный вкус нескольких поколений.

Благодаря его уникальному пониманию слова и сути многие из лучших образцов французской и русской литературы стали доступны нам в армянских переводах. Они стали непреходящим доказательством того, что переводчик Александр Топчян действительно внес неоценимый вклад в нашу культурную среду, уникальной частью которого являются его многожанровые книги, литературные анализы и статьи.

На протяжении всей своей жизни он достойно выполнял свою миссию радетеля искусства и культуры, оставив свои литературные заслуги ярким следом в памяти публики, любящей и понимающей искусство.

Я выражаю свои глубочайшие соболезнования и слова утешения семье, родным, друзьям и собратьям по перу Александра Топчяна».