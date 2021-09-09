Военный контингент ВС Армении принимает участие в стратегических учениях ВС РФ и Беларуси «Запад-2021»

На полигоне Мулино в Нижегородской области РФ состоялась церемония открытия совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Как сообщает Арменпресс, в учениях принимает участие также личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран – участниц.

«Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества», - отметил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В своем выступлении Николай Панков особо отметил, что учение «Запад-2021» «носит сугубо оборонительный характер», что оно «направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств».

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.