Председатель НС Армении обсудил со шведским коллегой текущий этап урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Председатель НС Армении Ален Симонян в рамках V Всемирной конференции глав парламентов в Вене встретился с председателем Риксдага Швеции Андреасом Норленом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян подчеркнул, что Швеция является одним из самых важных и надежных партнеров Армении.

Стороны отметили, что в последние годы межпарламентское сотрудничество находится на качественно новом этапе и активизировались взаимные визиты.

Председатель НС заверил, что возглавляемое им Национальное Собрание нового созыва и в впредь будет выполнять все договоренности, направленные на углубление сотрудничества. Была подчеркнута роль групп дружбы в контексте сотрудничества между законодательными органами.

Коснувшись сотрудничества на международных парламентских площадках, Ален Симонян отметил принятие шведскими парламентариями позитивных и миролюбивых позиций по чувствительным для Армении вопросам. Глава законодательного органа Армении заявил, что в рамках парламентского сотрудничества Армения также придает большое значение рабочим отношениям между сторонами, вовлеченными в законодательные структуры двух стран.

Спикер парламента высоко оценил поддержку Швецией осуществляемым в Армении демократическим процессам и поблагодарил за программу, направленную на развитие потенциала НС Армении.

Коснувшись сотрудничества со Швецией в формате отношений Армения-ЕС, спикер НС подчеркнул важность полной и эффективной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, отметив, что Армения ожидает поддержки Швеции в этом вопросе.

Спикер Риксдага Королевства Швеция тепло вспомнил свой визит в Армению. Он подчеркнул важность факта, что после войны Армения не отступила от пути демократии.

Коснувшись внеочередных парламентских выборов в Армении, Андреас Норлен поздравил главу НС Армении с проведением выборов на высоком уровне.

Андреас Норлен выразил готовность приложить все усилия для развития сотрудничества Армения-Швеция не только в рамках двустороннего взаимодействия, но и в рамках сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе встречи собеседники коснулись нынешнего этапа урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметив, что мирное урегулирование конфликта должно происходить на основе предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ и согласованных общеизвестных принципов.

Председатель НС Армении также представил проделанную работу по вопросам возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных и попросил своего коллегу способствовать этому процессу.