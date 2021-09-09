Азиатские индексы - 09-09-21

ТОКИО, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.57% и составил 30008.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.71% и составил 2064.93 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.49% и составил 3693.13 пункта, а HANG SENG снизился на 2.30% и составил 25716.00 пункта.