Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 09-09-21

ЕРЕВАН, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 9 сентября, курс доллара США сократился на 0.49 драмa и составил 493.17 драм. Курс евро вырос на 0.31 драмa и составил 583.52 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 6.75 драм. Курс британского фунта вырос на 2.43 драмa и составил 681.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 284.46 драмa и составила 28318.43 драм. Цена серебра выросла на 0.72 драмa и составила 385.53 драм. Цена платины сократилась на 237.91 драмa и составила 15808.21 драм.