Президент Арцаха не подписывал решения об отставке командующего АО

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян не подписывал заявления об отставке командующего Армией обороны Микаела Арзуманяна. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

В прессе муссируются слухи о том, что командующий Армией обороны Арцаха Микаел Арзуманян подал в отставку, и его место займет начальник штаба Армии обороны Камо Варданян.