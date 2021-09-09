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Президент Арцаха не подписывал решения об отставке командующего АО

Президент Арцаха не подписывал решения об отставке командующего АО

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян не подписывал заявления об отставке командующего Армией обороны Микаела Арзуманяна. Об этом в беседе с Арменпресс сказала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

В прессе муссируются слухи о том, что командующий Армией обороны Арцаха Микаел Арзуманян подал в отставку, и его место займет начальник штаба Армии обороны Камо Варданян.


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