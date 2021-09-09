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Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву

Путин рассказал, зачем пригласил Лукашенко в Москву

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что попросил белорусского лидера Александра Лукашенко приехать на переговоры в Москву, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время.

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин на встрече с белорусским коллегой в Кремле.

Он отметил, что в этом направлении на экспертном и на правительственном уровнях на протяжении долгого времени велась напряженная работа.


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