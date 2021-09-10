Воспевший героическую битву Муса Лера

Бывают дорогие сердцу имена иностранцев, которые так же близки нам, нашей идентичности и так же любимы, как наши. Такие люди являются воплощением человечности, справедливости и совести, вне зависимости от их национальности, религии и вероисповедания. Такие имена никогда не будут стерты из памяти нашего народа, и наше чувство благодарности к ним никогда не уменьшится. Одно из таких имен - Франц Верфель, автор гениального романа «40 дней Муса Дага».

Писатель, ставший нашим любимым, родился в 1890 году в Праге, в Богемии, когда-то входившей в состав Австро-Венгерской империи. Его отец, Рудольф Верфель, был богатым купцом, известным в местной немецкоязычной еврейской общине. Будущий писатель был близок со своим однокурсником Францем Кафкой. Он получил высшее образование в университетах Лейпцига и Гамбурга. В годы военной службы в 1911-1912 гг. за мятежные действия, направленные против милитаризма в стране он попал в заключение. В рядах австрийской армии Франц Верфель участвовал в Первой мировой войне, после демобилизации выехал в Лейпциг, чтобы работать редактором в издательстве «Кут Вольф».

Франц Верфель - один из основоположников венского экспрессионистского движения, идеолог Рильке и Краусса.

Вхождение Верфеля в литературный мир началось со стихотворения. А в 1920-1930-е годы он уже был автором множества новелл, романов и повестей. Из них получили известность «Верди», «Одноклассники», позже и «Песня Бернадетт». В 1933 г. издается его песнь песней, известный роман «40 дней Муса Дага». В основе этой работы героическая борьба армян Киликии, направленная против турецкой резни, против местных властей, пытавшихся и здесь уничтожить всех армян. Армяне, прекрасно зная о надвигающейся катастрофе, решили восстать и оказать сопротивление, поднявшись на неприступную гору Муса Лер. Грамотно организованная самооборона длилась 53 дня, атаки кровожадных турецких войск успешно отражались и наконец люди спаслись от неминуемой гибели.

При написании романа Франц Верфель использовал свидетельства очевидцев, новостные материалы. Был в Египте, где укрылись многие из сбежавших людей мусалерцев, чтобы изучить древнюю историю, религию и культуру нашего народа. Этот роман стал пощечиной тем, кто помешан на непризнании Геноцида армян. Это масштабное литературное полотно, воплотившее непоколебимый дух Армении, краски которого никогда не померкнут. Этот шедевр в 1934 году получил международную премию «Лучший роман года» и считается одним из ключевых произведений писателя и сокровищем наших книжных полок. Он был переведен примерно на 20 языков, открыв миру свободолюбивый и бунтарский дух армянского народа.

Сегодня день рождения великого писателя, достойного нашей благодарности, который прожил всего 55 лет, попрощавшись с земной жизнью в Беверли-Хиллз (США). Его останки покоились там же, пока группа благодарных армян не перевезла их в Вену и предала родной священной земле бессмертного писателя ...

Акоп СРАПЯН