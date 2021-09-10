Эчмиадзин организовал выставку документов, представляющих историко-культурное наследие Арцаха

Архив Первопрестольного Святого Эчмиадзина в рамках конференции «Международная религиозная свобода и мир» с благословения Его Святейшества Гарегина II Католикосa Всех Армян организовал выставку архивных документов и фотографий (инициатор и куратор: отец Асогик Карапетян). Об этом «Арменпресс» сообщили из информационной системы Первопрестола.

Фонд Конрада Аденауэра поддержал инициативу Архива Первопрестола.

На выставке представлено историческое и культурное наследие Арцаха, документы, свидетельствующие о роспуске епархии в 1933 году, о состоянии армянских святынь в Арцахе на территории Азербайджанской ССР в советские годы, а также о восстановлении епархии в 1988 году в результате арцахского движения.

На выставке также отражена тема отношений Католикосов Вазгена I, Гарегина I, Гарегина II к арцахскому вопросу и их инициативы.

«Заслуживают внимания совместные заявления, подписанные Патриархами Армении и Духовными лидерами мусульман Кавказа при активном участии Патриархов Русской Православной Церкви и мировых церковных организаций», - говорится в сообщении Первопрестола.

На отдельных рекламных щитах изображен Дадиванк (безопасность и охрану которого взяли на себя российские миротворцы) и разрушенные, находящиеся под угрозой исчезновения святилища Арцаха.

Материалы выставки предоставлены Архивом Первопрестола, Национальным архивом Армении, Историческим музеем Армении и отдельными научными работниками.