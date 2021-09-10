Си Цзиньпин сообщил, что проблемы между КНР и США противоречат интересам двух стран

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом заявил, что существующие проблемы в отношениях между двумя странами не отвечают коренным интересам как двух стран, так и мирового сообщества, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Си Цзиньпин отметил, что в течение определенного периода времени политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Китая, вызывала серьезные трудности в китайско-американских отношениях, что не соответствует фундаментальным интересам двух народов и общим интересам всех стран мира", - говорится в сообщении о беседе на сайте МИД КНР.

Китайский руководитель отметил, что от того, смогут ли Китай и Соединенные Штаты наладить отношения друг с другом, "зависит будущая судьба мира". В то же время конфронтация между ними приведет к тому, что пострадают и они сами, и весь мир. Си Цзиньпин сказал, что Китай и США "на основе уважения основных проблем друг друга" могут сотрудничать в вопросах изменения климата, профилактики эпидемий и борьбы с ними, восстановления экономики, а также по основным международным и региональным вопросам.

Стороны "согласились с тем, что углубленное общение между главами государств Китая и Соединенных Штатов по двусторонним отношениям и основным международным вопросам очень важно для правильного развития китайско-американских отношений".

Они договорились продолжать поддерживать регулярные контакты, а также поручат активизировать работу и продолжить широкий диалог на рабочем уровне, "чтобы создать условия для поступательного развития китайско-американских отношений".