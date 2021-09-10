Степанакертский драматический театр имени Ваграма Папазяна отправится на гастроли в Ереван и регионы Армении







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Показы спектакля состоятся в Ереване 17, 18, 19 сентября в 19:00 в Государственном театре музыкальной комедии им. Пароняна, 21 сентября в 15:00 в драматическом театре Амо Харазяна в Арташате, 22 сентября в 19:00 в Разданском драматическом театре, 24 и 25 сентября в 19:00 в Гюмри в драмтеатре им. Ачемяна, а 27-28 сентября в 19:00 в Ванадзоре, в Государственном драматическом театре имени Абеляна.



Спектакль также будет представлен в рамках фестиваля «Театральный Лори» 29 сентября в Ташире, 30 сентября в Алаверди.



Инициатива реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения, тур организован Союзом театральных деятелей Армении. ЕРЕВАН, 10 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Степанакертский драматический театр имени Ваграма Папазяна выступит в Ереванской, Араратской, Котайкской, Ширакской и Лорийской областях с одноименным спектаклем по роману Нарине Абгарян «Три яблока упали с неба».Как сообщает «Арменпресс» , автор постановки - Карине Кочарян, художественное оформление Зорика Галстяна.Показы спектакля состоятся в Ереване 17, 18, 19 сентября в 19:00 в Государственном театре музыкальной комедии им. Пароняна, 21 сентября в 15:00 в драматическом театре Амо Харазяна в Арташате, 22 сентября в 19:00 в Разданском драматическом театре, 24 и 25 сентября в 19:00 в Гюмри в драмтеатре им. Ачемяна, а 27-28 сентября в 19:00 в Ванадзоре, в Государственном драматическом театре имени Абеляна.Спектакль также будет представлен в рамках фестиваля «Театральный Лори» 29 сентября в Ташире, 30 сентября в Алаверди.Инициатива реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Армения, тур организован Союзом театральных деятелей Армении.